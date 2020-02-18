الأمم المتحدة: كورونا لم يخرج عن السيطرة لكنه "خطير للغاية"

القاهرة- وكالات:

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لم يخرج عن السيطرة لكنه يعكس "وضعًا بالغ الخطورة"، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.

يأتي ذلك مع ارتفاع ضحايا الفيروس الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان، إلى أكثر من 1800 في الصين إلى جانب 5 حالات في دول أخرى بآسيا وأوروبا.

وتأكّد حتى الآن تسجيل أكثر من 73 إصابة على مستوى 29 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهاديء، الجزء الأكبر منها في الصين.