عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا مع المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة سير العمل بمشروعات القطاع على مستوى المحافظة.

مراجعة نسب التنفيذ وحل المعوقات

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لعدد من المشروعات الجارية، إلى جانب رصد أبرز المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل على وضع حلول فورية لتذليلها بما يضمن تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

التأكيد على الجودة والتنسيق المستمر

وأكد فودة ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة خلال التنفيذ، مع تكثيف المرور الميداني وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

دفعة جديدة لتحسين الخدمات

وأشار رئيس الشركة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دفعًا قويًا نحو استلام وتشغيل عدد من المشروعات، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.