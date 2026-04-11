أول تعليق من عمر جابر بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

"سيطرة حمراء".. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة اليوم

أعلن هاني زهران محامي رمضان صبحي نجم وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر، قبول الطعن المقدم من اللاعب، بشأن قضية المنشطات الخاصة به.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، أعلنت في عام 2024 إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بسبب مخالفته لوائح مكافحة المنشطات.

تصريحات هاني زهران عن أزمة رمضان صبحي

وقال زهران في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم قبول الطعن شكلا في أزمة المنشطات الخاصة برمضان صبحي، تم منح المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية الدولية مهلة حتى 4 مايو 2026 للرد على الطعن المقدم من رمضان".

وأضاف: "المحكمة السويسرية الفيدرالية لا تنظر في الموضوع، هي تنظر فقط في صحة الإجراءات وحقوق الأطراف في التقاضي".

أرقام رمضان صبحي مع نادي بيراميدز

ويذكر أن رمضان صبحي انضم إلى فريق بيراميدز في سبتمبر من عام 2020، قادما من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ومنذ انضمام صبحي إلى فريق بيراميدز في عام 2020، شارك رفقة الفريق 159 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 37 هدفا وتقديم 31 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"عودة صلاح".. تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

إلغاء مباراة كرة قدم بسبب اندلاع حريق في غرفة ملابس الفريق