إعلان

ترامب: لا أعرف مسار المفاوضات مع إيران وسنحدد قريبًا مدى حسن نيتها

كتب : وكالات

06:32 م 11/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يملك أي فكرة عن كيفية سير المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد ترامب، في تصريحات لقناة نيوز نيشن اليوم السبت، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان قد بدأت رغم عدم معرفته بمدى نجاحها.

وعند سؤاله عن سير المفاوضات، قال: "ليس لدي أي فكرة"، مؤكدًا أنه سيعرف قريبًا ما إذا كان يشعر بأن إيران تتصرف بحسن نية بشأن حل الحرب.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم بأماكن زرع الألغام في مضيق هرمز، وأن الجيش الأمريكي كان يجلب المعدات اللازمة لإزالتها.

دونالد ترامب حرب إيران مفاوضات إنهاء حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

