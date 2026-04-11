مع اقتراب احتفالات شم النسيم، يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الرنجة والفسيخ في السلاسل التجارية المختلفة باعتبارهما من الأطعمة الأساسية المرتبطة بهذه المناسبة.

وتباينت الأسعار داخل عدد من السلاسل التجارية والسوبر ماركت، وفقا للنوع والحجم.

ويعرض " مصراوي" في السطور التالية أسعار الرنجة والفسيخ في 4 سلاسل تجارية شهيرة:

أسعار الرنجة والفسيخ في كارفور

رنجة مدخنة- كيلو: 250 جنيهًا.

رنجة مدخنة فاكيوم- كيلو: 350 جنيهًا.

رنجة سوبر جامبو- كيلو: 169.95 جنيه.

رنجة فيليه بدون زيت- كيلو: 650 جنيهًا.

رنجة مدخنة فيليه في زيت- 200 جرام: 134.95 جنيه.

فسيخ- كيلو: 479.95 جنيه.

‏فسيخ ‏فاكيوم فاخر- كيلو: 574.95 جنيه.

أسعار الرنجة والفسيخ في سوبر ماركت محمود الفار

رنجه نشو- كيلو: 125 جنيهًا.

رنجة مدخنة لوكس- 500 جرام: 150 جنيهًا.

فيليه الرنجة بدون زيت- 250 جرام: .50162 جنيه.

نور فيليه رنجة في الزيت- 500 جرام: 366.75 جنيه.

رنجة مدخنة منزوعة الأحشاء- 500 جرام: 175 جنيهًا.

رنجة عيار 24 تصدير- 500 جرام: 175 جنيهًا.

رنجة سبريد- 200 جرام: 80 جنيهًا.

فسيخ بدون بكتيريا- 500 جرام: 230 جنيهًا.

الزهراء فيليه فسيخ بالزيت- 500 جرام: 499.98 جنيه.

أبو السيد فسيخ زيت نباتي- 250 جرام: 275 جنيهًا.

الزهارة فسيخ بوري كامل- كيلو: 641.25 جنيه.

الزهراء فسيخ فيليه مملح- 330 جرام: 260 جنيهًا.

أسعار الرنجة والفسيخ في هايبر وان

رنجة مدخنة مغلفة نور- كيلو: 270.95 جنيه.

بطارخ رنجة مدخنة نور- 200 جرام: 133.95 جنيه.

رنجة فيليه مدخنة نور- 500 جرام: 212.95 جنيه.

فسيخ بلدي مغلف- 500 جرام: 247.50 جنيه.

فسيخ بوري مغلف الصياد- 500 جرام: 274.98 جنيه.

أسعار الرنجة والفسيخ في سوبر ماركت مترو

سي فوود رنجه فيليه برطمان- 350 جرام: 219.99 جنيه.

سي ستار رنجة فيليه مدخنة- 500 جرام: 219.99 جنيه.

رنجة هولندي فيليه- كيلو: 679.99 جنيه.

رنجه هولندي- كيلو: 299.99 جنيه.

نور رنجة مدخنة فاكيوم- كيلو: 407.5 جنيه.

فسيخ لحم فى الزيت- كيلو: 1299.99 جنيه.

سي فوود فسيخ كامل- كيلو: 719.99 جنيه.

سي فوود فسيخ مخلي- كيلو: 999.99 جنيه.

