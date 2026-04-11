كتب : د ب أ

أكد الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي مساء اليوم السبت على دعم جهود إنهاء الحرب في المنطقة، وإدانة الاستهدافات التي تطال القوات الأمنية العراقية.

وقال في أول خطاب له بعد تسلمه منصب رئيس الجمهورية "بلدنا يواجه مشكلات معقدة ويجب العمل على مواجهة آثار الأزمات، وأقدر حجم التحديات التي تواجه بلدنا في ظل مخاطر كثيرة غير مسبوقة، مما يتطلب منا الحكمة والمسؤولية لاتخاذ القرارات".

كما أكد على الحرص "على تحقيق السلام وإشراك الجميع في إدارة الدولة، وسأكون مدافعاً عن مصالح ورعاية المصالح العليا لمختلف المكونات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع".

وأدى الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي اليوم السبت اليمين الدستورية ليكون الرئيس السادس لجمهورية العراق للمرحلة ما بعد العام 2003.

وانتخب البرلمان العراقي اليوم السبت مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار محمد سعيد آميدي رئيساً جديداً للعراق للسنوات الأربع المقبلة.

وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتاً من أصل 249 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية.

وغابت عن جلسة التصويت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب آخرون، بعد أن أعلنوا رسمياً مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.