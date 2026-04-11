إعلان

أول خطاب لرئيس العراق الجديد بعد توليه المنصب.. ماذا قال؟

كتب : د ب أ

06:24 م 11/04/2026

الرئيس العراقي نزار آميدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي مساء اليوم السبت على دعم جهود إنهاء الحرب في المنطقة، وإدانة الاستهدافات التي تطال القوات الأمنية العراقية.

وقال في أول خطاب له بعد تسلمه منصب رئيس الجمهورية "بلدنا يواجه مشكلات معقدة ويجب العمل على مواجهة آثار الأزمات، وأقدر حجم التحديات التي تواجه بلدنا في ظل مخاطر كثيرة غير مسبوقة، مما يتطلب منا الحكمة والمسؤولية لاتخاذ القرارات".

كما أكد على الحرص "على تحقيق السلام وإشراك الجميع في إدارة الدولة، وسأكون مدافعاً عن مصالح ورعاية المصالح العليا لمختلف المكونات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع".

وأدى الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي اليوم السبت اليمين الدستورية ليكون الرئيس السادس لجمهورية العراق للمرحلة ما بعد العام 2003.

وانتخب البرلمان العراقي اليوم السبت مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار محمد سعيد آميدي رئيساً جديداً للعراق للسنوات الأربع المقبلة.

وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتاً من أصل 249 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية.

وغابت عن جلسة التصويت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب آخرون، بعد أن أعلنوا رسمياً مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب
رياضة محلية

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب
فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
نقص أسرة العناية المركزة يفاقم معاناة المرضى في بني سويف
أخبار المحافظات

نقص أسرة العناية المركزة يفاقم معاناة المرضى في بني سويف
أفضل 6 أطعمة لفقدان الوزن وحرق الدهون.. تناولها صباحًا فقط
نصائح طبية

أفضل 6 أطعمة لفقدان الوزن وحرق الدهون.. تناولها صباحًا فقط
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات
شئون عربية و دولية

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات