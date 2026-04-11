قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن العدو كان يعتقد أن الشعب الإيراني سيخرج للاحتجاج، لكنه خرج إلى الساحات من أجل حفظ النظام ودعمه.

وأضاف بزشكيان، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن العدو كان يظن أن إيران لن تتمكن من الصمود لأكثر من بضعة أيام، إلا أن الشعب صمد ودفعه إلى العجز.

وأكد الرئيس الإيراني، أن طهران تسعى من خلال المفاوضات إلى استيفاء حقوقها المشروعة، مشددًا على أن على الولايات المتحدة الاعتراف بهذه الحقوق.

وكانت انطلقت اليوم السبت، محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

أعلن البيت الأبيض انضمام وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وإيران وباكستان في اجتماعات مباشرة.

مسؤول باكستاني: محادثات إيران وأمريكا تسير على نحو جيد

ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول باكستاني مطلع، فإن المحادثات بدأت بالفعل وهي "تسير على نحو جيد".