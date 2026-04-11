بزشكيان: الشعب الإيراني أفشل رهانات العدو في الحرب

كتب : وكالات

07:02 م 11/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن العدو كان يعتقد أن الشعب الإيراني سيخرج للاحتجاج، لكنه خرج إلى الساحات من أجل حفظ النظام ودعمه.

وأضاف بزشكيان، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن العدو كان يظن أن إيران لن تتمكن من الصمود لأكثر من بضعة أيام، إلا أن الشعب صمد ودفعه إلى العجز.
وأكد الرئيس الإيراني، أن طهران تسعى من خلال المفاوضات إلى استيفاء حقوقها المشروعة، مشددًا على أن على الولايات المتحدة الاعتراف بهذه الحقوق.
وكانت انطلقت اليوم السبت، محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
أعلن البيت الأبيض انضمام وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وإيران وباكستان في اجتماعات مباشرة.

مسؤول باكستاني: محادثات إيران وأمريكا تسير على نحو جيد

ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول باكستاني مطلع، فإن المحادثات بدأت بالفعل وهي "تسير على نحو جيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
بشرى تشارك بلجنة تحكيم "الفيلم القصير" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة
زووم

بشرى تشارك بلجنة تحكيم "الفيلم القصير" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة
نقص أسرة العناية المركزة يفاقم معاناة المرضى في بني سويف
أخبار المحافظات

نقص أسرة العناية المركزة يفاقم معاناة المرضى في بني سويف
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. بداية المباراة
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. بداية المباراة
محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب
رياضة محلية

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات