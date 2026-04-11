إعلان

العثور على جثة شاب غريق بترعة المطيعة في أسيوط

كتب : محمود عجمي

06:39 م 11/04/2026

انتشال جثة شاب غريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من عمره، عُثر عليها داخل ترعة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

وكان وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المطيعة بالعثور على جثة غريق داخل الترعة.

تحرك عاجل وانتشال الجثمان

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في انتشال جثة الشاب "ع. ع. م"، البالغ من العمر 33 عامًا.

نقل الجثة وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتشال جثة شاب أسيوط الإنقاذ النهري غرق شاب مدير أمن أسيوط مستشفى الإيمان العام النيابة العامة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

