تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من عمره، عُثر عليها داخل ترعة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

وكان وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المطيعة بالعثور على جثة غريق داخل الترعة.

تحرك عاجل وانتشال الجثمان

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في انتشال جثة الشاب "ع. ع. م"، البالغ من العمر 33 عامًا.

نقل الجثة وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.