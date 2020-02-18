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رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفدا من صندوق النقد الدولي

12:59 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفدا من صندوق النقد الدولي

صورة رسمية لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في بع

بيروت- (أ ف ب):

يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء في بيروت وفدا من صندوق النقد الدولي، بعدما طلب لبنان الذي بات على شفير انهيار اقتصادي مساعدة تقنية من هذه المؤسسة المالية.

ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة في أكتوبر، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.

واعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن دياب سيلتقي بعد ظهر الثلاثاء وفدا من صندوق النقد الدولي، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11,6 مليار دولار (10,6 مليار يورو).

ويعاني هذا البلد من دين يقارب ال92 مليار دولار، أي أكبر ب150 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وينبغي أن تسدد الدولة في مارس 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة.

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بيروت صندوق النقد الدولي حسان دياب لبنان

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