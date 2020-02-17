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مقتل 7 في انفجار انتحاري في باكستان

04:22 م الإثنين 17 فبراير 2020
مقتل 7 في انفجار انتحاري في باكستان

انفجار انتحاري في باكستان

إسلام آباد- (د ب ا):

لقى سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة حتفهم، إثر وقوع انفجار بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لياقات على شاهواني المتحدث باسم حكومة الإقليم " انتحاري حاول التسلل لتجمع من المواطنين، ولكنه فجر نفسه عندما استوقفه أفراد الشرطة".

وأضاف" نحن نحقق في الحادث".

وأوضح أن هناك 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

انفجار انتحاري إسلام آباد باكستان

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