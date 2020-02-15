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الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل خمسة فلسطينيين بينهم طفلان

05:44 م السبت 15 فبراير 2020
الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل خمسة فلسطينيين بينهم طفلان

قوات الاحتلال الإسرائيلية - ارشيفية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين بينهم طفلان شقيقان من محافظة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت- بأن قوات الاحتلال أصابت طفلا من حي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه أثناء تواجده في القرية، ونقل إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج إثر إصابته بالرصاص المطاطي في رأسه.

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الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

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