الأمين العام للناتو يدعو الحلف إلى مزيد من الترابط

ميونخ- (د ب أ):

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، التحالف العسكري الذي يضم أوروبا وأمريكا الشمالية إلى مزيد من الترابط.

وقال السياسي النرويجي اليوم السبت أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إنه لا يؤمن بـ"أوروبا بمفردها" أو "أمريكا بمفردها"، مضيفا: "أنا أؤمن بأوروبا وأمريكا معا"، موضحا أنه لا ينبغي للطرفين التنافس فيما بينهما.

وذكر ستولتنبرج أنه صحيح أن الطريق المشترك ليس دائما سهلا، وقال: "لكننا لم نضل طريقنا"، موضحا أن القيم المشتركة لم تفقد قيمتها وستمنح الأمل للناس في كافة أنحاء العالم.

يُذكر أن حلف الناتو تعرض لضغط خلال السنوات الماضية، حيث شكك في جدواه جزئيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "ميت دماغيا".