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موسكو تؤكد مقتل شخصين خلال هبوط قاس لمروحية في يامال

07:58 م الجمعة 14 فبراير 2020
موسكو تؤكد مقتل شخصين خلال هبوط قاس لمروحية في يامال

علم روسيا

موسكو - (أ ش أ):

لقي شخصان مصرعهما، نتيجة عملية هبوط قاسية نفذتها مروحية من طراز "مي-8" في دائرة يامال - نينيتس الذاتية الحكم، الواقعة في أقصى شمال سيبيريا.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - "بات معلومًا حتى الآن، مقتل اثنين من أفراد الطاقم نتيجة الحادث"، وأضاف أن أحد الضحايا، هو قائد المروحية، والثاني مهندس طيران.

وأشار المصدر، إلى أن المروحية كانت تقل على متنها، 7 ركاب وطاقم من 3 أشخاص، وأن جميع الناجين، غادروا المروحية بأنفسهم.

وذكر أن المروحية التابعة لشركة طيران "سوكول" كانت تقوم برحلة من شبه جزيرة غيدان إلى ميناء سابيتا.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، وقعت المروحية في عاصفة ثلجية قوية تسببت بتحطم شفراتها وسقوطها، ولكنها لم تحترق. ووقع الحادث على بعد نصف كلم من مكان الهبوط.

والتحقيق جار في ظروف وملابسات الحادث.

هذا المحتوى من

موسكو سيبيريا وزارة الطوارئ الروسية روسيا

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