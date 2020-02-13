نصرالله يكشف تفاصيل لقائه الأول بقاسم سليماني

القاهرة- (وكالات):

تحدث حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني، في حوار خاص مع التليفزيون الرسمي الإيراني، عن كواليس لقائه الأول بقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وكذلك سلط الضوء على بدء العلاقة بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بعد التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية في 1982، مشيراً إلى أن قوات إيرانية مكوّنة من عناصر الجيش و"الحرس الثوري: دخلت الأراضي اللبنانية بأوامر من المرشد الإيراني الأول الخميني.

ولفت نصر الله إلى تغيير المهمة الدفاعية للقوات الإيرانية، بعد توقف الزحف الإسرائيلي، إلى مهمة المساندة لتشكيل قوى مقاومة داخل للبنان للحرب ومواجهة إسرائيل.

وكشف عن بقاء قوات الحرس الثوري رغم عودة منتسبي الجيش بسبب ظروف الحرب التي كانت تواجه إيران في حرب الخليج الأولى.

وقال نصر الله إنه التقى سليماني، الذي قتل مطلع يناير الماضي إثر غارة جوية أمريكية في بغداد، أول مرة في لبنان بعد أمر من خامئني بتسميته قائدا للذراع الخارجي لـ"الحرس الثوري" في 1998.

وأشار نصر الله إلى أنه لم يكن يعرف سليماني ولم يجمعهما لقاء قبل اجتماعهما في لبنان.

نقلت وكالات إيرانية عن نصر الله قوله "لم أكن أعرف (سليماني) لقد كان في جبهات الحرب أو في محافظات كرمان وبلوشستان... ولم نلتقيه في لقاءات جمعتنا بمسؤولين إيرانيين في طهران. لم يكن لدي معرفة مسبقة كان لقائنا الأول في بيروت".

وحسب نصرالله، فإنه اللقاء الأول علم بتعيين سليماني في قيادة قوات فيلق القدس، مشيراً إلى الحاضرين في الاجتماع من دون ذكر الأحياء، ومن بين هؤلاء مصطفى بدر الدين وعماد مغنية. وأضاف أن الاجتماع الأول ترك انطباعا جيدا جدا وإيجابيا للتعاون.

كذلك نفى الأمين العام لحزب الله أن يكون تعيين عماد مغنية في قيادة الجناح العسكري لـحزب الله، على صلة بوصول سليماني إلى بيروت، موضحا أنه تدبير داخلي ومرتبط بـتوسع أذرع حزب الله.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان قلقاً بشأن اجتماع سليماني صاحب الخبرة العسكرية مع عماد مغنية الذي كان خبرته تقتصر على المهام الأمنية، قال نصر الله إن قواته دخلت في حرب استنزاف حتى عام 2000، مما تطلب مراقبة أمنية. ومن جانب آخر قال إن "سليماني لم يكن قياديا عسكريا فحسب بل كان يفهم القضايا الأمنية بعمق وجدية، كان رجل أمن بكل ما في الكلمة من معنى".