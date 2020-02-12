كوريا الجنوبية تُعلن تعافي 3 مُصابين جدد من كورونا

سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، إخراج ثلاثة مرضى آخرين كانوا مصابين بفيروس كورونا، الذي بات يُطلق عليه رسميًا اسم "كوفيد-19"، من الحجر الصحي، بالإضافة إلى 4 حالات سابقة تم إخراجها بالفعل، من إجمالي 28 حالة مؤكدة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيتم إطلاق سراح المرضى الثلاثة الذين كانوا مصابين بالفيروس من الحجر الصحي في وقت لاحق من اليوم، بعد تعافيهم بشكل كامل.

وكان 4 مرضى آخرون تم إخراجهم بالفعل سابقا من المستشفيات بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس، مرتين متتاليتين، طبقا لما ذكرته المراكز في بيان.