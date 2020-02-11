أبو الغيط: خطة ترامب انحازت لإسرائيل في القضايا محل التفاوض

وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" لا تتماشى مع مبدأ حل الدولتين ولا تمنح أي حقوق للفلسطينيين

وتابع أبو الغيط، أن خطة ترامب للسلام، تطرح محددات أمريكية جديدة خلاصتها منح كل شيء لإسرائيل، مشيرًا إلى أنها لم تعرض على الفلسطينيين قبل طرحها وهذا ينافي حياد الوسيط، كما أنها تخالف مبادئ نادت بها واشنطن من قبل لتسوية الصراع، مشددًا على أن خطة ترامب انحازت لإسرائيل في القضايا محل التفاوض.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه ليس أمام الفلسطينيين سوى الصمود على أرضهم، متابعًا أن الشرعية الدولية تقف إلى جوار الفلسطينيين.

كان مبعوث دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال إنه لو كان يرغب في السلام لكان سار على درب الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وتفاوض مع تل أبيب لا القدوم إلى الأمم المتحدة.

وأضاف أن عباس لا يرغب في السلام لأنه لم يذهب إلى واشنطن أو يتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستمر في هجومه على الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لمجلس الأمن مشيرًا إلى أن عباس "يروج لكذبه داخل قاعة الأمم المتحدة"، مضيفًا أن خطة الرئيس ترامب مقاربة معقولة لحل النزاع الفلسطيني.

وقال دانون إنه بتنحي الرئيس عباس سيكون هناك فرصة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كان الرئيس الفلسطيني رفع صورة لخريطة فلسطين على مر السنوات منذ عام 1948، في إشارة إلى تآكل الأراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال، مشيرًا إلى أن صفقة القرن مجرد خطة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتقضي خطة السلام الأمريكية بجعل القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، ومنح فلسطين دولة بلا سيطرة على الحدود أو الجيش أو المعابر، بجانب تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ورفضت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي الخطة الأمريكية معتبرين أنها تنتهك حقوق الفلسطينيين، حيث تمنح القدس للإسرائيليين وتنهي قضية اللاجئين ولا تمنح الفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة.