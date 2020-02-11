خارج الصين.. ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" فى عدد من دول العالم

عواصم عالمية- أ ش أ:

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، الثلاثاء، في سنغافورة إلى 45 حالة، وفيتنام إلى 15 حالة، وتايلاند إلى 33 حالة .

ففى سنغافورة، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 45 حالة، موضحة أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس إحداهما لطفلة تبلغ من العمر عامين وكانت قد تم إعادتها من مدينة "ووهان" الصينية يوم 30 يناير الماضي ووضعها في الحجر الصحى والأخرى لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 37 عاما وليس لديه أي سجل سفر حديث إلى البر الرئيسي للصين.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلاد إلى 15 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية- أن حالة الإصابة لطفلة تبلغ من العمر 3 أشهر وتقيم في إحدى المناطق بإقليم "فنه فو"، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون أصيبت بالفيروس عن طريق جدها، وأضافت أن معظم حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فيتنام من نفس الإقليم.

وفى تايلاند، أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في البلاد اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 33 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة..ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الإدارة أن حالة الإصابة لسيدة صينية تبلغ من العمر 54 عاما التي وصلت من مدينة "ووهان" قبيل إغلاقها.

ويُمكن لفيروس "كورونا" أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).