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فيروس كورونا يصيب 27 أجنبيا في الصين 2 منهما فارقا الحياة

02:35 م الإثنين 10 فبراير 2020
فيروس كورونا يصيب 27 أجنبيا في الصين 2 منهما فارقا الحياة

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أن 27 مواطنا أجنبيا أصيبوا بعدوى فيروس "كورونا" على أراضيها، فيما لقي 2 منهم حتفهما.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن هذه الأرقام تم تأكيدها منذ تفشي الفيروس وإلى غاية صباح اليوم الاثنين.

وتوفي مواطن أمريكي يوم 6 فبراير، وآخر ياباني في 8 فبراير، جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لما أكده المتحدث باسم الخارجية، جينغ شوانغ.

وتم تسجيل حالتي وفاة فقط بالفيروس خارج الصين حتى الآن، إحداهما في هونغ كونغ، والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين (خارج الصين) عن 350 شخصا يتوزعون على حوالي 30 دولة وإقليما.

وظهر الفيروس في أواخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين، في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر، وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

فيروس كورونا الصين وزارة الخارجية الصينية

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