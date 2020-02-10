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مقتل طفلين روسيين جراء تصادم قاربين سياحيين في تايلاند

10:37 ص الإثنين 10 فبراير 2020
مقتل طفلين روسيين جراء تصادم قاربين سياحيين في تايلاند

أرشيفية

بانكوك- (د ب أ):

لقي طفلان روسيان حتفهما وأصيب 21 سائحا آخرون عندما تصادم قاربان بخاريان في البحر بالقرب من مرسى بمنطقة موانج في إقليم كانشانابوري وسط تايلاند الساعة 0750 تقريبا صباح اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الشرطة القول إن التصادم وقع في قناة بالقرب من مرسى "بوكيت بوت لاجون" عندما اقترب القارب "بانان 5" من مرسى "رويال بوكيت مارينا" في منطقة كو كايو ليستقله السائحون.

وتصادم القارب مع القارب الآخر الذي يحمل اسم "ألب 111" الذي كان يغادر المرسى بحمولة كاملة تبلغ 35 راكبا معظمهم من الروس.

وتم نقل السائحين المصابين إلى مستشفيات محلية، وتوفي طفلان منهم: صبي عمره 12 عاما وفتاة عمرها 9 أعوام، متأثران بجروحهما.

ونقلت الشرطة عن شهود عيان إن القارب بانان 5 تصرف بشكل خاطئ في مفترق طرق وتسبب في الحادث.

وتم اتهام سائقي القاربين بالإهمال الذي أفضى إلى حالات وفاة وإصابات.

تايلاند تصادم قاربين سياحيين بانكوك

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