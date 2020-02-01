إسرائيل تمنع دخول 50 مواطنًا صينيًا عبر مطار بن جوريون

تل أبيب - (د ب أ):

منعت إسرائيل دخول 50 مواطنًا صينيًا إلى أراضيها، صباح اليوم السبت، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمحاربة فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المسافرين الصينيين وصلوا إلى مطار بن جوريون الدولي على متن رحلة جوية من موسكو حيث قرر موظفو سلطة السكان والهجرة إعادتهم من حيث أتوا عملا بتوجيهات وزارة الصحة.

ونفى مستشفى سوروكا في بئر السبع ما نشر حول وجود مصاب بفيروس كورونا في المستشفى.

هذا وقد تجاوزت الإصابات المؤكدة في الصين 11 ألفا و 700 في الوقت الذي يستعد فيه ملايين العاملين لمغادرة مسقط رأسهم للعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل في المدن الكبرى بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وسجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، من بينها 268 حالات خطيرة. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 259 حتى الآن.