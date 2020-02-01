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بنجلاديش تجلي 316 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية

11:58 ص السبت 01 فبراير 2020
بنجلاديش تجلي 316 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية

أرشيفية

دكا- (د ب أ):

أجلت بنجلاديش 316 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووصل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، من بينهم 15 طفلا إلى دكا على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة "بيمان" للخطوط الجوية البنجلاديشية، طبقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة مكابر حسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكر مسؤول الشؤون الصحية في المطار أنه تم نقل سبعة من العائدين إلى مستشفى بعد وقت قصير من وصولهم إلى دكا، مضيفا أنه سيتم فرض حجر صحي على باقي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لمدة أسبوعين في موقع بالقرب من المطار.

وقال وزير الصحة، زاهد مالك للصحفيين إن أفرادا من الجيش سيشرفون على منشآت الحجر الصحي.a

فيروس كورونا مدينة ووهان الصينية بنجلاديش

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