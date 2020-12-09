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مرشح بايدن لوزارة الدفاع: أعرف مدى أهمية البنتاجون في دعم الحلفاء حول العالم

09:48 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
مرشح بايدن لوزارة الدفاع: أعرف مدى أهمية البنتاجون في دعم الحلفاء حول العالم

لويد أوستن

وكالات

أعرب لويد أوستن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمنصب وزير الدفاع، عن سعادته لختياره لهذا المنصب، ‏وقال إنه شرف كبير لي أن أعود إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي مساء اليوم: "أعرف مدى أهمية وزارة الدفاع في دعم الحلفاء حول العالم".

وأضاف ‏أنه تشرف بالخدمة مع جنرالات كبار بينهم كولن باول، ‏كما عملت مع بايدن على الكثير من القضايا الشائكة.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الأربعاء، الكونجرس بالموافقة على ترسيحة للويد اوستن لمنصب وزير الدفاع، وقال إنني أطلب من الكونجرس الموافقة على ترشيح أوستن.

ينتظر أوستن موافقة الكونجرس الأمريكي على ترشيحه ليصبح أول رجل أسود يتولي منصب وزير الدفاع في أمريكا، كما سيحتاج إلى تنازل من الكونجرس للموافقة على تعينه؛ إذ أنه تقاعد قبل ٤ سنوات فقط، فيما يتطلب القانون الاتحادي الفيدرالي أن يمر على التقاعد 7 سنوات قبل الترشح لهذا المنصب، وقدم الكونجرس هذا التنازل لجيمس ماتيس في 2017 وزير الدفاع السابق في إدارة ترامب، الذي استمر في منصبه حتى ديسمبر 2018.

‏أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو ‎بايدن، مساء اليوم الأربعاء، رسميًا ترشيح القائد العسكري المتقاعد لويد أوستن، لمنصب وزير الدفاع.

لويد أوستن البنتاجون جو بايدن

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