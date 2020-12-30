النرويج: إصابة 10 أشخاص في انهيار أرضي جنوبي البلاد

النرويج - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة النرويجية، إصابة 10 أشخاص في حين لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، بعد أن دمر انهيار أرضي أكثر من 12 مبنى في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء نحو 700 شخص من المنطقة حتى الآن.

وضرب الانهيار الأرضي صباح اليوم منطقة سكنية في بلدية جيردروم، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا شمالي العاصمة أوسلو.