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النرويج: إصابة 10 أشخاص في انهيار أرضي جنوبي البلاد

10:56 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
النرويج: إصابة 10 أشخاص في انهيار أرضي جنوبي البلاد

انهيار أرضي

النرويج - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة النرويجية، إصابة 10 أشخاص في حين لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، بعد أن دمر انهيار أرضي أكثر من 12 مبنى في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء نحو 700 شخص من المنطقة حتى الآن.

وضرب الانهيار الأرضي صباح اليوم منطقة سكنية في بلدية جيردروم، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا شمالي العاصمة أوسلو.

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