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وفاة نائب برلماني عراقي جراء الإصابة بكورونا

07:45 م الخميس 03 ديسمبر 2020
وفاة نائب برلماني عراقي جراء الإصابة بكورونا

البرلمان العراقي

بغداد - (د ب أ):

أعلن مصدر في البرلمان العراقي اليوم الخميس عن وفاة النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي علي العبودي جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وكان العبودي قد شغل منصب المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية والشركة العامة للتعبئة وخدمات الغاز بوزارة النفط قبل ترشحه لشغل منصب نائب في البرلمان العراقي الحالي.

كانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد اعلنت اليوم الخميس ان اجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد صول إلى 12 ألفا و 361 حالة،فيما بلغ إجمالي الإصابات 558 ألفا و767.

ولفتت إلى أن 1550 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 487 ألفا و863.

البرلمان العراقي فيروس كورونا علي العبودي

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