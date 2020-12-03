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البرلمان اللبناني: يجب تشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر

05:58 م الخميس 03 ديسمبر 2020
البرلمان اللبناني: يجب تشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

بيروت - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر مما يشهده حاليا، معربا عن دهشته إزاء تأخر عملية التأليف الحكومي خصوصا في ظل المواقف المُعلَنة لمختلف الفرقاء السياسيين التي تجمع على وجوب تطبيق الإصلاحات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين وتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب.

وقال بري – خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، اليوم الخميس – إن اللبنانيين مجمعون على ذات "الهدف الإنقاذي"، الذي يتمثل في مبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا، ويتحرك المجلس النيابي بشكل جاد على هذا الصعيد، مستشهدا في هذا الصدد بقرار البرلمان الصادر قبل أيام والداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسع في حسابات مؤسسات وهيئات الدولة وإقرار العديد من القوانين الإصلاحية.

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