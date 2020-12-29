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بايدن: هناك تأخير في توزيع لقاحات كورونا على الأمريكيين

11:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
بايدن: هناك تأخير في توزيع لقاحات كورونا على الأمريكيين

جو بايدن

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ما وصفه بأنه "تأخير" في حملة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بايدن في كلمة له مساء الثلاثاء، بشأن أزمة وباء كورونا (كوفيد-19) إنه سيطلب من الشركات الخاصة تسريع عملية تصنيع اللقاحات، وسيعمل على توزيعها في جميع أنحاء أمريكا وبشكل عادل.

وتابع: "سنمر بأوقات قاسية في الولايات المتحدة، ويجب أن نتحلى بالصبر" وأن الأمور لن تتحسن قبل أن تزداد سوءًا.

وطالب بايدن، الأمريكيين أن يواصلوا التضحيات للحفاظ على حياتهم، وأن يحافظوا على قيود كورونا خلال العطلات.

جو بايدن لقاحات كورونا الولايات المتحدة الأمريكية

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