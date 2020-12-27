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نزوح مئات اللاجئين السوريين بعد إضرام نيران في مخيمهم

05:32 م الأحد 27 ديسمبر 2020
نزوح مئات اللاجئين السوريين بعد إضرام نيران في مخيمهم

اللاجئين السوريين

القاهرة - (د ب أ)

نزح مئات اللاجئين السوريين في لبنان، بعد إضرام النار في مخيمهم، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة بأن الحادث وقع مساء السبت في منطقة المنية شمالي لبنان في أعقاب مشاجرة بين أسرة محلية وعمال سوريين يعيشون في المخيم.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المشاجرة، دون تحديد سبب النزاع.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن شباب لبنانيين أشعلوا النيران في عشرات من الخيام في الموقع مما أجبر مئات من المقيمين فيها على الفرار لمنطقة آمنة.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية أنه سُمع دوي انفجارات في المنطقة نتيجة انفجار اسطوانات الغاز في المخيم.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني بأن الأمر استغرق أربع ساعات تقريبا ليتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

وأوضح أن شخصا نقل إلى مستشفى بعدما أصيب بصعوبة في التنفس نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وقوبل ذلك الحادث بتنديد من داخل لبنان.

وفر ما يقدر بمليون لاجئ سوري من بلادهم إلى لبنان منذ عام 2011. ويعيش معظمهم في مخيمات غير رسمية متفرقة.

اللاجئين السوريين لبنان سوريا

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