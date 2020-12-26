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إسبانيا: إصابة 4 أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من كورونا

04:56 م السبت 26 ديسمبر 2020
إسبانيا: إصابة 4 أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من كورونا

إسبانيا

مدريد- أ ش أ:

أكدت إسبانيا، السبت، أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة أربعة أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة "يورونيوز" الأوروبية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

هذا المحتوى من

Asha
إسبانيا بريطانيا فيروس كورونا

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