إسبانيا: إصابة 4 أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من كورونا

مدريد- أ ش أ:

أكدت إسبانيا، السبت، أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة أربعة أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة "يورونيوز" الأوروبية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.