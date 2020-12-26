إسبانيا: إصابة 4 أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من كورونا
04:56 م السبت 26 ديسمبر 2020
مدريد- أ ش أ:
أكدت إسبانيا، السبت، أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة أربعة أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
ذكرت ذلك قناة "يورونيوز" الأوروبية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:"لحظة مؤثرة".. قبرص تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان