الأرجنتين تتلقى أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

بوينس أيرس - ( د ب ا):

تلقت الأرجنتين اليوم الخميس، أول دفعة من 300 ألف جرعة من لقاح " سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) من روسيا.

وقالت الحكومة في بيان لها نقلته وكالة بلومبرج للأنباء ، إنها تعتزم تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس الفتاك.

وتتوقع الأرجنتين الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك بين شهري يناير وفبراير المقبلين، مع إمكانية تلقيها لـ 5 ملايين جرعة إضافية في مارس المقبل.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أجازت أمس الأربعاء ،الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في".

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الرئيس ألبرتو فرنانديز سيكون أول من يتم تطعيمه باللقاح،بحسب بلومبرج.

وقال فرنانديز في العاشر من الشهر الجاري إن الحكومة تعتزم تطعيم نحو عشرة ملايين أرجنتينى قبل مارس المقبل, عندما تحتفل حكومته بالذكرى السنوية الأولى لتوليها مراسم الحكم في البلاد.