مسؤولون أمريكيون يجتمعون لطرح خيارات لترامب بهدف ردع إيران
وكالات
اجتمع اليوم الأربعاء، مسؤولو الأمن القومي الأمريكي، في البيت الأبيض، لمناقشة وطرح عدة خيارات على ترامب، لردع إيران ووكلائها في العراق، عن مهاجمة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في العراق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وقال مصدر أمريكي، إن مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على ترامب قريبًا.
وأوضح أن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران.
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