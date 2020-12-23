جوتيريش يدعو حكومات العالم إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة
نيويورك - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حكومات العالم إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة.
وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الثلاثاء: "منذ انتشار كوفيد 19، تعرض العديد من العاملين في مجال الإعلام لقيود وعقوبات متزايدة لمجرد قيامهم بعملهم".
وأضاف: "تعتبر وسائل الإعلام ضرورية للاستجابة للجائحة والتعافي منها. أدعو جميع الحكومات إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة".
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