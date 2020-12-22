بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، عن خطته لمكافحة فيروس كورونا في أول 100 يوم له بالبيت الأبيض.
وكتب بايدن عبر تويتر: "نطلب من جميع الأمريكيين ارتداء الأقنعة الطبية، وسنقوم بضخ 100 مليون جرعة لقاح لكورونا، وسنعمل على إعادة فتح معظم المدارس".
وتابع: "سنقوم باحتواء الفيروس والعودة إلى حياتنا".
In the first 100 days of my administration, we will:— Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2020
- Ask all Americans to mask up
- Administer 100 million vaccine shots
- Get most schools back open
We’re going to contain the virus and get back to our lives.
وكانت الإدارة الانتقالية للرئيس بايدن، أعلنت عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي، عن ٤ أولويات للرئيس المنتخب خلال أول ١٠٠ يوم له في المكتب البيضاوي، بينهم القضاء على كورونا.
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