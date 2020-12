بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، عن خطته لمكافحة فيروس كورونا في أول 100 يوم له بالبيت الأبيض.

وكتب بايدن عبر تويتر: "نطلب من جميع الأمريكيين ارتداء الأقنعة الطبية، وسنقوم بضخ 100 مليون جرعة لقاح لكورونا، وسنعمل على إعادة فتح معظم المدارس".

وتابع: "سنقوم باحتواء الفيروس والعودة إلى حياتنا".

In the first 100 days of my administration, we will:



- Ask all Americans to mask up

- Administer 100 million vaccine shots

- Get most schools back open



We’re going to contain the virus and get back to our lives.