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بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا

11:46 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
بايدن يكشف عن خطة أول ١٠٠ يوم لاحتواء كورونا

جو بايدن

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، عن خطته لمكافحة فيروس كورونا في أول 100 يوم له بالبيت الأبيض.

وكتب بايدن عبر تويتر: "نطلب من جميع الأمريكيين ارتداء الأقنعة الطبية، وسنقوم بضخ 100 مليون جرعة لقاح لكورونا، وسنعمل على إعادة فتح معظم المدارس".

وتابع: "سنقوم باحتواء الفيروس والعودة إلى حياتنا".

وكانت الإدارة الانتقالية للرئيس بايدن، أعلنت عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي، عن ٤ أولويات للرئيس المنتخب خلال أول ١٠٠ يوم له في المكتب البيضاوي، بينهم القضاء على كورونا.

جو بايدن فيروس كورونا مكافحة فيروس كورونا

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