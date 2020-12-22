بوتين يوقع قانونا يمنح الرئيس السابق للبلاد عضوية مدى الحياة بمجلس الشيوخ

وكالات:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون حول إجراءات تشكيل مجلس الاتحاد، وبموجبه يحصل رئيس البلاد، عند انتهاء صلاحياته، على حق نيل عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأصبح القانون ساري المفعول، بعد نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

ووفقا للوثيقة، يحصل الرئيس السابق للبلاد، على صفة عضو في مجلس الشيوخ منذ لحظة تقدمه بطلب إلى مجلس الاتحاد: ويتم منحه لذلك ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحياته كرئيس. إذا انتهت صلاحيته قبل اعتماد القانون، فيمكن تقديم الطلب في أي وقت.

كما يسمح القانون لرئيس الدولة الحالي بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ. على ألا يزيد عددهم عن 30، (وسبعة فقط يمكنهم التقدم بطلب للحصول على عضوية مدى الحياة، أما الباقون فلمدة ست سنوات)، ويمنح هذا الحق للمواطنين حصرا الذين لديهم خدمات متميزة أمام البلاد في مجال الأنشطة الحكومية والعامة.