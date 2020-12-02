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إصابات فيروس كورونا في الهند تقترب من الـ9 ملايين ونصف المليون

08:02 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
إصابات فيروس كورونا في الهند تقترب من الـ9 ملايين ونصف المليون

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند لتقترب من كسر حاجز الـ9 ملايين ونصف مليون حالة بعد تسجيل أحدث الإحصائيات خلال الساعات الـ24 الماضية والتي بلغ عدد الحالات الجديدة خلالها 36 ألفا و604 أشخاص.
وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات في الهند وصل إلى 9 ملايين و499 ألفا و414 حالة.
وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 501 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 138 ألفا و122 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 428 ألفا و644 حالة.
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و932 ألفا و62 شخصا بزيادة قدرها 43 ألفا و62 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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