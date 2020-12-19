ترامب يعارض بومبيو ويدافع عن روسيا ضد اتهامها بهجوم إليكترونى

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية ليست هي روسيا بالضرورة وإنما الصين على الأرجح.

يأتي هذا على خلاف ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اتهم روسيا بالهجوم الإلكتروني على المؤسسات الأمريكية.

وكتب ترامب على موقع تويتر اليوم السبت، بعد أن ظل صامتا عدة أيام بشأن هذا الهجوم إن روسيا تتهم دائما في حالة حدوث شيء ما.

وقال ترامب إنه قد تكون الصين أيضًا هي من قام بهذا، مبينا أن هذا الخيار لم تتم مناقشته "لأسباب مالية في الغالب" على حد قوله.

كان وزير الخارجية مايك بومبيو، ألقى باللوم على روسيا في تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية مساء الجمعة، إنه يمكن الآن القول "بوضوح إلى حد ما" أن الروس كانوا وراء الهجوم.

ورفضت روسيا أي صلة لها بالهجوم .

وقلل ترامب من حجم ومخاطر الهجوم الإلكتروني في تغريدته، مشيرا إلى أن ما أسماه "الإعلام الكاذب" يعرض الهجوم بصورة أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع.

وكتب قائلا: "لقد تم إخباري بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة".

صنفت الوكالة الأمريكية لأمن الإنترنت والبنية التحتية هجوم القرصنة على أنه "خطر جسيم" على الإدارة الاتحادية وحكومات الولايات والسلطات المحلية، والبنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص، وقالت إن الهجوم استمر على ألأقل منذ مارس الماضي حتى الآن.