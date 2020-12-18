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إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

01:15 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

جو بايدن

وكالات

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن إصابة كبير المستشارين في فريقه سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، بفيروس كورونا والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه.
وأكد البيان أن سيدريك ريتشموند ثبت إصابته بفيروس كورونا، وفق "روسيا اليوم".
وأضاف البيان أن "ريتشموند" لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة.

جو بايدن البيت الأبيض فيروس كورونا

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