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فرنسا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة بكورونا

12:18 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
فرنسا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة بكورونا

فرنسا

باريس - (أ ف ب)

في ارتفاع غير مسبوق منذ 21 نوفمبر الماضي، سجلت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الإصابات 11532 حالة الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع حاد عن 11532 حالة الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.

وهذا أعلى رقم يومي للإصابات منذ 21 نوفمبر، ويأتي بعد يوم واحد فقط من فرض السلطات حظر تجول محل حجر عام شامل خففت إجراءاته الصارمة في مطلع ديسمبر.

وسجلت الوزارة كذلك 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضًا من 307 الثلاثاء.

هذا المحتوى من

AFP
فرنسا وزارة الصحة الفرنسية فيروس كورونا

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