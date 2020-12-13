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عزلة فنزويلا تتزايد بعد تعليق بنما رحلاتها الجوية

09:23 م الأحد 13 ديسمبر 2020
عزلة فنزويلا تتزايد بعد تعليق بنما رحلاتها الجوية

ارشيفية

بنما سيتى - (د ب أ)

علقت بنما رحلاتها الجوية من فنزويلا، لتقطع بذلك واحدة من الممرات الجوية القليلة الباقية لفنزويلا.

وذكرت هيئة الطيران في بنما، اليوم الأحد، أنها اتخذت هذا الإجراء بعد أن قيدت فنزويلا الوصول والدخول بالنسبة لإحدى شركات الخطوط الجوية البنمية، بينما طالبت فنزويلا فى الوقت ذاته بزيادة المداخل ونقاط الوصول في بنما لشركات الخطوط الجوية الفنزويلية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيتم تطبيق هذا التعليق اعتبارًا من اليوم الأحد، إلى أن تتلقى بنما معاملة متساوية وعادلة، بحسب ما ذكرته الهيئة في بيان.

يشار إلى أن نحو 12 شركة طيران أجنبية توقفت عن تسيير رحلاتها إلى فنزويلا منذ 2014.

هيئة الطيران في بنما فنزويلا بنما الخطوط الجوية البنمية

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