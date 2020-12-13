أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

البرازيل تسجل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:43 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
البرازيل تسجل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 179765 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6781799 حالة.
يشار إلى أن البرازيل تبحث شراء عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بما فيها لقاح (سبوتنيك V) الروسي ولقاح شركة (سينوفاك) الصينية ولقاحات من صنع الشركات الغربية.

هذا المحتوى من

البرازيل فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

منظمة الصحة العالمية: 12 ألف وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121089

    عدد المصابين

  • 104710

    عدد المتعافين

  • 6898

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72049891

    عدد المصابين

  • 50440112

    عدد المتعافين

  • 1610468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| الصحة تُعلن تفاصيل اللقاح الصيني وقواعد لحصول الموظفين على إجازات بسبب الفيروس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا