السعودية ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية

السعودية - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية.

ونوهت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.