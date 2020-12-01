هبوط مركبة فضاء صينية على سطح القمر لجمع عينات صخرية
بكين - (د ب أ)
هبط مختبر فضائي صيني يستهدف جمع عينات صخرية على سطح القمر اليوم الثلاثاء ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في".
وذكرت هيئة "سي سي تي في" نقلاً عن مصدر في وكالة الفضاء الصينية، قوله إن مركبة استطلاعية فضائية من المختبر الفضائى تشانج "إى - 5" الذي سمي باسم إلهة القمر الصينية ، "نجحت" في الهبوط على سطح القمر اليوم الثلاثاء.
وتستهدف المهمة الصينية الحصول على عينات من الصخور من التربة القمرية والعودة بها إلى الأرض ، الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ 44 عامًا.
والدولتان الأخريان الوحيدتان اللتان حققتا هذا الإنجاز من قبل هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (السابق)
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