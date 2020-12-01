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الكرملين: بوتين لا يخطط للتواصل مع السعودية بشأن "أوبك بلس"

03:20 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
الكرملين: بوتين لا يخطط للتواصل مع السعودية بشأن "أوبك بلس"

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء محادثات مع القيادة السعودية بعد قرار تأجيل محادثات تحالف "أوبك بلس" بعد الفشل أمس في التوصل إلى توافق بشأن مستويات الإنتاج بداية من العام القادم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المتحدث القول إن بوتين لا يخطط أيضا للقاء ممثلي شركات النفط الروسية بشأن اجتماع أوبك بلس، الذي تأجل موعد عقد اجتماعه إلى الخميس.

وأشار بيسكوف إلى أن التحضيرات لاجتماع أوبك بلس تتواصل، وذلك ردا على سؤال بشأن استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في التحالف.

بوتين السعودية أوبك بلس دميتري بيسكوف

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