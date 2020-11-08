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وزير خارجية فرنسا بعد لقائه شيخ الأزهر: نكن احترامًا عميقًا للإسلام

06:41 م الأحد 08 نوفمبر 2020
وزير خارجية فرنسا بعد لقائه شيخ الأزهر: نكن احترامًا عميقًا للإسلام

جان-إيف لودريان

القاهرة - (أ ش أ):
أكد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تكن احترامًا عميقًا للإسلام ومكانته في الثقافة والتاريخ والعلوم الفرنسية، وتأمل أن تشجع وتنمي البحوث وتعاليم الإسلام وحضارته وثقافته والتي تخص مؤسسة الأزهر بشكل مباشر، وأهمية صوت الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الدعوة إلى التسامح والاعتدال.
وقال الوزير الفرنسي -في تصريحات صحفية أدلى بها في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر عقب لقائه مع فضيلة الإمام الأكبر اليوم الأحد- إن المؤمنين المسلمين في فرنسا جزء متكامل من المجتمع الفرنسي، وبإمكانهم أن يمارسوا شعائرهم في مناخٍ محمي من الدولة.
وأضاف أن المعركة الوحيدة التي يجب أن نحاربها وبجانب أصدقاء وشركاء مثل مصر هي ضد الإرهاب والتطرف وضد هؤلاء الذين يشوهون الدين لأغراض سياسية، ونحن نفرِّق بين الإسلام وهؤلاء المتطرفين، وأن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب. وقال "مع مؤسسة عظيمة مثل الأزهر يجب أن نقاتل ضد هذا الخليط من الكراهية وضلالات المتطرفين الدينية".

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جان إيف لودريان فرنسا أحمد الطيب

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