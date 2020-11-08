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بينهم حكام السعودية وأردوغان.. من الزعماء الذين لم يهنئوا بايدن بعد؟

04:59 م الأحد 08 نوفمبر 2020
بينهم حكام السعودية وأردوغان.. من الزعماء الذين لم يهنئوا بايدن بعد؟

واشنطن- (بي بي سي):

بعث زعماء العالم برسائل تهنئة إلى جو بايدن، ومن بينهم بوريس جونسون وبنيامين نتنياهو.

لكن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال إنه من السابق لأوانه تهنئة بايدن وإنه سينتظر حل "جميع القضايا القانونية" في الانتخابات الأمريكية.

إذن ، من الذي لم نسمع منه بعد؟ هناك عدد قليل من حالات الغياب الملحوظة حتى الآن، ربما لا يزالون يحاولون التوصل إلى أفضل شيء ليقولوه ..

·كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية

·فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي

·حكام المملكة العربية السعودية

·تشي جين بينغ، الرئيس الصيني

·رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي

·غائير بولسونارو، الرئيس البرازيلي

·فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري

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جو بايدن بوريس جونسون رجب طيب أردوغان

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