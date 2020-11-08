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نتنياهو يهنئ بايدن ويشكر ترامب على دعمه لإسرائيل ووقوفه في وجه إيران

08:30 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
نتنياهو يهنئ بايدن ويشكر ترامب على دعمه لإسرائيل ووقوفه في وجه إيران

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كما تقدم بالشكر للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لدعمه لإسرائيل ووقوفه في وجه إيران.

وكتب نتنياهو على حسابه على موقع تويتر :"أهنئ جو بايدن و(نائبته) كامالا هاريس. جو، تسود بيننا علاقات طويلة الأمد ودافئة وشخصية منذ ما يقرب من 40 عاما، وأعرفك كصديق عظيم لإسرائيل. أتطلع إلى العمل معكما لمواصلة تعزيز التحالف الخاص القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف في تغريدة ثانية :"شكرا للرئيس دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها لدولة إسرائيل ولي شخصيا، للاعتراف بالقدس والجولان، وللوقوف في وجه إيران، ولاتفاقيات السلام التاريخية، ولإيصال التحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة".

بنيامين نتنياهو جو بايدن إسرائيل ترامب إيران

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