كامالا هاريس: الطريق ليس مفروشًا بالورود بسبب كورونا لكن "أمريكا مستعدة"

كتب - محمود علي:

قالت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي الجديد، إن جو معالجاً للجراح، ولديه خبرة بالفقدان الذي يعطيه حس للمسؤولية وهو رجل له قلب كبير، "الحب لجو والسيدة الأولى".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد: "استطاع جو تخطي كافة الحواجز لاختيار المرأة الأولى لهذا المنصب.. لكنني لن أكون الأخيرة".

وأضافت: كل فتاة صغيرة تستمع إليّ الآن تدرك أن هذه بلاد الفرص "أحلموا وليكن طموحكم كبيراً".

ووجهت الحديث إلى الشعب الأمريكي بأنها سوف تكون مخلصة للجميع، "سوف يبدأ العمل الجاد من أجل إنقاذ حياة الناس في مواجهة جائحة كورونا والتخلص من الصوت العنصري الذي ينهش المجتمع الأمريكي ومعالجة الجراح العميقة"، مؤكدة أن الطريق ليس مفروشًا بالورود لكن "أمريكا مستعدة".

وأضافت أن الشعب اختار الرئيس الأفضل، والعالم سوف يحترم هذا الاختيار، وهو زعيم لكافة الأمريكيين.