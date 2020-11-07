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بيلوسي: عهد جديد من الأمل يبدأ في أمريكا مع بايدن

09:10 م السبت 07 نوفمبر 2020
بيلوسي: عهد جديد من الأمل يبدأ في أمريكا مع بايدن

نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ)
قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، إن حقبة جديدة من الأمل في الولايات المتحدة ستبدأ بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت بيلوسي أن جو بايدن حقق "نصرا تاريخيا" مبينة اليوم السبت بالقول: "اليوم يبدأ أمل جديد لأمريكا".

وأوضحت بيلوسي أن بايدن سيكون جاهزا لمواجهة تحديات البلاد منذ اليوم الأول لرئاسته، مشيرة إلى أنه سيتمكن من الحد من خطر وباء كورونا وتحسين النظام الصحي في البلاد.

وذكرت بيلوسي أن الأمريكيين اختاروا في بايدن شخصا سيعمل بلا كلل لتوحيد البلاد ويحافظ على قيم "الإيمان والأسرة والمجتمع".

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