تيار لبناني يطلب من مناصريه عدم التوجه إلى السفارة الأمريكية

بيروت - (د ب أ):

طالب "التيار الوطني الحر" في لبنان من مناصريه بعدم التوجه إلى السفارة الأمريكية.

وقالت اللجنة المركزية للإعلام ، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "نظرا للمسيرات العفوية التي يقوم بها الناشطون دعما لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يطلب التيار من مناصريه عدم التوجه إلى السفارة الأمريكية".

بدورها ، أعلنت الهيئة السياسية في التيار رفضها التام للعقوبات الأمريكية على رئيس التيار النائب جبران باسيل، واعتبرتها "افتراء واضحا واستخداما لقانون أمريكي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية".

وأكدت الهيئة بـ "الإجماع التضامن الكامل مع رئيس التيار"، مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر سوف يظل متمسكا بمبادئه، حرا في قراراته، سيدا على أرضه، لا يأخذ التعليمات من أحد، لا داخليا ولا خارجيا".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من وزير الخارجية شربل وهبة الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

وأكد عون، في تغريدة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع "تويتر" اليوم، على ضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات.

وكشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة عن أن العقوبات الامريكية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تشكيل الحكومة الجديدة .

وقالت المصادر، لصحيفة "اللواء" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إن توقيت هذا القرار إنما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله والخشية من أن يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الأمر.

وأضافت أن موضوع فرض العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري في بعبدا أمس الجمعة واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن اتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل قدما إلى الأمام والقيام بما يلزم لازالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه لهذه الغاية.

وكان النائب جبران باسيل قال إنه لا يخاف من العقوبات وهو معتاد على الظلم .

وأضاف باسيل، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" :"لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني.. ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان".

وتابع : "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا.. كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم.. لنبقى".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت على موقعها الإلكتروني أمس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على باسيل.

يُذكر أن السياسي المسيحي، هو صهر الرئيس ميشال عون، ويدور الحديث حول صلته بحزب الله، المدرج على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة وهو متحالف بشكل وثيق مع إيران الشيعية التي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات عديدة.

ويشهد لبنان منذ أشهر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه. وفاقمت جائحة كورونا والانفجار المدمر الذي حدث في ميناء بيروت في بداية أغسطس الماضي الوضع بصورة أكبر. ومنذ أكثر من عام، بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الدولة المطلة على البحر المتوسط.

وكان باسيل محور انتقاد على نحو مستمر، حيث يتهمه خصومه بالفساد.