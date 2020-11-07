مقتل 3 مدنيين في انفجار قنبلة بالعاصمة الأفغانية

كابول- (د ب ا):

أكدت شرطة العاصمة الأفغانية كابول، السبت، مقتل الصحفى البارز ياما سياووش فى انفجار قنبلة.

وقال فردوس فارمارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول إن قنبلة مغناطيسية ملتصقة بمركبة انفجرت فى منطقة الشرطة التاسعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم الصحفى.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.