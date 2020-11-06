"ذا هيل": بايدن يتقدم بفارق 5 آلاف و587 صوتا على ترامب في ولاية بنسلفانيا
واشنطن - (أ ش أ):
أفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، بأن المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن، تقدم بفارق 5 آلاف و587 صوتا على منافسه الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مع تبقي آلاف قليلة من الأصوات لم يتم فرزها، في خطوة كبرى نحو حسم نتيجة الانتخابات لصالحه.
يأتي ذلك بعد ساعات من انتزاع بايدن أغلبية الأصوات من ترامب في جورجيا، التي لم تصوت لمرشح ديمقراطي للرئاسة منذ عام 1992، لكن أعمال الفرز هناك لم تنته بعد.
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